Covid, nelle Filippine rientro in classe dopo due anni (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – nelle Filippine milioni di studenti sono tornati a scuola dopo più di due anni. Di nuovo dietro ai banchi dopo la lunga chiusura degli istituti – che non ha mancato di suscitare allarmi – tra i timori per i contagi da Covid-19. Secondo la Bbc, quasi la metà delle scuole hanno ripreso le lezioni in presenza dopo oltre due anni di didattica a distanza e circa 24.000 scuole pubbliche, poco meno della metà, hanno riaperto le aule per cinque giorni a settimana. Per le altre ancora ‘sistema misto’, tra didattica a distanza e in presenza. Almeno fino a novembre, quando tutti i 27 milioni di studenti delle scuole delle Filippine – dove spesso gli studenti vivono con genitori e nonni anziani – dovrebbero riprendere le lezioni in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) –milioni di studenti sono tornati a scuolapiù di due. Di nuovo dietro ai banchila lunga chiusura degli istituti – che non ha mancato di suscitare allarmi – tra i timori per i contagi da-19. Secondo la Bbc, quasi la metà delle scuole hanno ripreso le lezioni in presenzaoltre duedi didattica a distanza e circa 24.000 scuole pubbliche, poco meno della metà, hanno riaperto le aule per cinque giorni a settimana. Per le altre ancora ‘sistema misto’, tra didattica a distanza e in presenza. Almeno fino a novembre, quando tutti i 27 milioni di studenti delle scuole delle– dove spesso gli studenti vivono con genitori e nonni anziani – dovrebbero riprendere le lezioni in ...

