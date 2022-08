Bufera sulla candidata dei Cinquestelle | «Si è votata con i link degli altri» Parte l’esposto

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’esito delle parlamentarie deiha lasciato una scia di veleni all’interno del M5S. Ma ora la guerra dei dossier e la faida tra i candidati rischia di far esplodere un caso in Campania. La protagonista è Teresa Manzo, deputata di Castellammare di Stabia e ricome seconda in lista nel collegio plurinominale Campania 1 – 02, dietro all’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, grazie alle 708 preferenze racimolate con il voto online. Ma ora, come riporta l’Adnkronos, un esposto indirizzato ai vertici grillini da un attivista rischia di gettare ombrecandidatura della pentastellata.tra i, rischia di esplodere un caso in Campania Nella mail, inviata tra l’altro anche all’ex reggente M5S Vito Crimi, e visionata dall’Adnkronos, il militante dice di aver ...

