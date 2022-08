BOOM! Su Paramount + la versione italiana di «Are You The One?»

(Di lunedì 22 agosto 2022) Are You The? Usa Piattaforma streaming che vai, dating show che trovi. L’intrattenimento degli ott è ormai sempre più sinonimo di ricerca dell’amore, meglio se accompagnata da ‘bellezze al bagno’. Da Netflix a Hbo fino a Prime Video, è guerra all’ultimo dating show. E non sorprende perciò che tra le prime produzioni tricolori di+ ci sia un reality dating show. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che prossimamente arriverà Are you the?, adattamento nostrano dello storico titolo di MTV datato 2014. Il programma, trasmesso inoriginale in Italia con il sottotitolo Un Esperimento d’Amore, vedrà giovani single tra i 24 e i 30 anni spiaggiati a Gran Canaria (Spagna) per trovare l’amore e vincere 200.000 euro (nellaUsa si arriva ...

marcullo02 : RT @michaelgscott0: @marcullo02 Se fosse più facile comprare le gift card Paramount+ farebbe un boom mai visto - michaelgscott0 : @marcullo02 Se fosse più facile comprare le gift card Paramount+ farebbe un boom mai visto -

Cineforme

- Pubblicità - In una recente intervista con Metro in occasione del lancio di+ nel Regno Unito, Sylvester Stallone ha discusso di cosa i fan possono aspettarsi da Creed ...!, Creed " Nato ......, bensì da Netflix che ne ha acquisito i diritti. Per Ron Howard, dunque, si tratta di un ritorno su tale piattaforma dopo esserci sbarcato nelle vesti di produttore di Tick, Tick! , ... Orecchini di chalcedony. Mercato 2022: boom in tutto il mondo per segmenti, quota, dimensione, crescita e previsioni fino al 2027 Paramount Global might be seeing success with its streaming platform, Paramount+, but that doesn't mean the company can overcome various headwinds hitting its legacy media business.The rising worldwide popularity of K-pop and the dawn of the global streaming era has become a business duet that is expanding the boundaries of both sectors. The exploding interest in South Korean ...