Barcellona | le panchine di Griezmann preoccupano

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 agosto 2022) Antoineè partito due volte dalla panchina: atemono sia un modo di non far scattare il riscatto automatico Antoineha disputato per ora solo scampoli di partita in questo avvio di Liga, entrando sempre dalla panchina e la cosa spaventa il. Secondo quanto riportato da Sport, c’è preoccupazione per gli azulgrana, che credono che l’ordine dato a Simeone sia quello di non schieraretitolare, in modo tale da non raggiungere il totale di presenze a fine stagione che farebbe scattare in automatico il riscatto per i conchoneros del calciatore francese. L’accordo prevede infatti che il francese disputi il 50% delle partite dei colchoneros in due stagioni (la scorsa e questa) e la condizione è che giochi almeno 45 minuti. Attualmente le partite giocate ...