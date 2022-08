22 Agosto 1902 | nasce la Cadillac

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il 22a Detroit venne fondata la “Automobile Company”. Si tratta di una compagnia della famiglia della General Motors che crea automobili di lusso. Tra le case automobilistiche americane poteva dirsi la più lussuosa e ambita. Il suo motto era: “The new standard of the world” (“Il nuovo standard mondiale”). Storia e curiosità L’inventore portava il nome di William H. Murphy, un commerciante di legnami. La macchina fu chiamata “” in onore dell’ufficiale francese Antoine de la Mothe, l’uomo che nell’anno 1701 fondò Detroit. Il logo stesso derivava dal suo casato. La primadella storia era la “Model A” del 1903, una macchina rivoluzionaria per l’epoca: aveva un motore monocilindrico di una decina di cavalli e un vero e proprio impianto ...