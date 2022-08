Sebastopoli, drone spara sulle navi russe (Di domenica 21 agosto 2022) Il quartier generale della flotta russa nel Mar Nero in Crimea è stato attaccato da un drone. La notizia, riferita dal governatore dell'amministrazione russa di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev si aggiunge a quella delle altre esplosioni avvenute in Crimea nelle scorse settimane ed arriva proprio nel giorno della nomina del nuovo comandante della flotta russa nel Mar Nero, il viceammiraglio Viktor Sokolov. Dopo Sebastopoli, nuove esplosioni, legate molto probabilmente al tentativo delle truppe russe di abbattere altri droni, sono state avvertite in Crimea. Gli scoppi sono stati uditi sopra il villaggio di Zaozerne, nella parte occidentale della Crimea occupata. Non ci sono state vittime riportate in entrambi gli incidenti ma, dopo le esplosioni avvertite in mattinata, in Crimea si sono formati ingorghi di diversi ... Leggi su iltempo (Di domenica 21 agosto 2022) Il quartier generale della flotta russa nel Mar Nero in Crimea è stato attaccato da un. La notizia, riferita dal governatore dell'amministrazione russa diMikhail Razvozhayev si aggiunge a quella delle altre esplosioni avvenute in Crimea nelle scorse settimane ed arriva proprio nel giorno della nomina del nuovo comandante della flotta russa nel Mar Nero, il viceammiraglio Viktor Sokolov. Dopo, nuove esplosioni, legate molto probabilmente al tentativo delle truppedi abbattere altri droni, sono state avvertite in Crimea. Gli scoppi sono stati uditi sopra il villaggio di Zaozerne, nella parte occidentale della Crimea occupata. Non ci sono state vittime riportate in entrambi gli incidenti ma, dopo le esplosioni avvertite in mattinata, in Crimea si sono formati ingorghi di diversi ...

