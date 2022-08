Sampdoria Juventus, Gabbiadini in campo? Giampaolo scopre le carte in conferenza (Di domenica 21 agosto 2022) Gabbiadini torna a disposizione di Giampaolo per la partita tra Sampdoria e Juventus: la decisione del tecnico sull’attaccante Manolo Gabbiadini è pronto al ritorno in campo, deve solo attendere l’occasione giusta per riabbracciare i tifosi blucerchiati. A conferma di ciò ci sono le parole del tecnico Marco Giampaolo in conferenza stampa: «Gabbiadini migliora e si allena con noi da una settimana. Lo gestiamo, ma conto di recuperarlo. È convocato e se ho bisogno lo butto dentro. È un acquisto a tutti gli effetti per noi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022)torna a disposizione diper la partita tra: la decisione del tecnico sull’attaccante Manoloè pronto al ritorno in, deve solo attendere l’occasione giusta per riabbracciare i tifosi blucerchiati. A conferma di ciò ci sono le parole del tecnico Marcoinstampa: «migliora e si allena con noi da una settimana. Lo gestiamo, ma conto di recuperarlo. È convocato e se ho bisogno lo butto dentro. È un acquisto a tutti gli effetti per noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

