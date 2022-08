Napoli vs Monza … storie di ex (Di domenica 21 agosto 2022) Gli ex di Napoli Monza Una settimana dopo Monza-Torino ecco un altro amarcord per Luciano Castellini e Claudio Sala: se molti sanno che il ‘Giuaguaro’ ha iniziato la carriera con i brianzoli per chiuderla in riva al Golfo, quello partenopeo è stato il primo club in Serie A del capitano del settimo scudetto granata. Nell’ultima stagione tra i pali partenopei il classe ’45 ha avuto come compagno di squadra Walter De Vecchi, in precedenza due tornei nel Monza. E nel 1953 Mario Astorri ritrovava in biancorosso Paolo Todeschini: erano stati compagni di squadra anche a ‘Citta nuova’. Tre campionati in Brianza e quattro in Campania per Achille Fraschini, mentre per Gian Piero Ghio un annata con entrambi i club. Cinque annate con i biancorossi e una con il ‘Ciuccio’ per Mario Perego. Con il Napoli aveva ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 21 agosto 2022) Gli ex diUna settimana dopo-Torino ecco un altro amarcord per Luciano Castellini e Claudio Sala: se molti sanno che il ‘Giuaguaro’ ha iniziato la carriera con i brianzoli per chiuderla in riva al Golfo, quello partenopeo è stato il primo club in Serie A del capitano del settimo scudetto granata. Nell’ultima stagione tra i pali partenopei il classe ’45 ha avuto come compagno di squadra Walter De Vecchi, in precedenza due tornei nel. E nel 1953 Mario Astorri ritrovava in biancorosso Paolo Todeschini: erano stati compagni di squadra anche a ‘Citta nuova’. Tre campionati in Brianza e quattro in Campania per Achille Fraschini, mentre per Gian Piero Ghio un annata con entrambi i club. Cinque annate con i biancorossi e una con il ‘Ciuccio’ per Mario Perego. Con ilaveva ...

sscnapoli : ?? Andrea Petagna ceduto al Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto ?? - sscnapoli : ??? #NapoliMonza sarà diretta dall’arbitro Forneau di Roma ?? - monza_news : A Napoli la prima storica trasferta per il Monza: che ricordi nel vecchio San Paolo per Silvio Berlusconi e Adriano… - Max1969Av : Ho visto su DAZN gli highlights di Monza Torino in attesa di Napoli Monza, il Monza mi sembra una squadra abbastan… - inthegroovein : @Meekong2 @_Nico_Piro_ Come se l’italia avesse perso lombardia piemonte veneto liguria e friuli ma non hanno ottenu… -