MotoGP | Johann Zarco | “Potevo salire sul podio | purtroppo il problema di Bastianini mi è costato 4 posizioni”

(Di domenica 21 agosto 2022) Zitto zitto,ha chiuso al quinto posto il Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha messo in scena una prova solida e senza sbavature e, approfittando anche di qualche errore degli avversari, ha conquistato un buon risultato viste le aspettative. La vittoria è andata al suo collega di marchio Francesco “Pecco” Bagnaia davanti a Fabio Quartararo, mentre ill’ha completato Jack Miller. Quarta posizione per un’altra Ducati, quella del team Mooney VR46 di Luca Marini, quindi in quinta posizione si è piazzato proprio il nativo di Cannes, con un distacco di 8.8 secondi. Il suo commento al termine della gara di Spielberg con un pizzico di delusione: “Ho perso l’occasione di raggiungere il ...

...YAMAHA 42'15.378 172.8 0.492 3 16 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 42'17.049 172.7 2.163 4 13 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 42'23.234 172.3 8.348 5 11 5...SPIELBERG (AUSTRIA) " Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Austria di. Il pilota italiano della Ducati si impone nella tredicesima prova del Mondiale sul tracciato ...e il francese...Pecco Bagnaia si aggiudica il Gran Premio d’Austria e mette a segno la terza vittoria consecutiva in MotoGP, la quinta in questa stagione 2022. Il pilota della Ducati si è messo in testa alla gara sin ...Pecco Bagnaia ha vinto in MotoGp il Gp di Austria. Sul circuito dello Spielberg ... Quarto posto per Luca Marini (Vr46 CRacing team) che precede la Ducati Pramac di Johann Zarco. Sesto posto per Aeix ...