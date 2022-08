LIVE Usyk-Joshua, Mondiale pesi massimi in DIRETTA: l’ucraino si conferma campione. “Fury vuole sfidarmi”. Video highlights e montepremi (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Usyk-Joshua Usyk: “HO SCRITTO LA STORIA. Fury NON SI E’ RITIRATO, vuole sfidarmi” QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO Usyk E Joshua? montepremi FARAONICO Video highlights Usyk-Joshua 1.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 1.09 Capolavoro di Usyk. VINCE Usyk per Split decision che batte per la seconda volta Joshua per il titolo Mondiale pesi massimi. Finisce qui, aspettiamo il verdetto che dovrebbe essere per Usyk. Sinistro di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI: “HO SCRITTO LA STORIA.NON SI E’ RITIRATO,” QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATOFARAONICO1.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 1.09 Capolavoro di. VINCEper Split decision che batte per la seconda voltaper il titolo. Finisce qui, aspettiamo il verdetto che dovrebbe essere per. Sinistro di ...

