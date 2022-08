LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia a caccia di una medaglia nel sincro (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 15.52: Sono 44.40 i punti degli svizzeri. L’Italia guadagna anche sugli elvetici 15.51: Solo 47.40 per gli ucraini. Gli azzurri guadagnano già cinque punti su di loro. 15.49: I britannici Harding/Laugher sono dietro agli azzurri. Ordinario indietro per i britannici che ottengono 49.29. 15.48: Solo 43.20 per i greci con il primo obbligatorio. 15.46: Che inizio degli azzurri con l’ordinario indietro. 52.80 per Tocci/Marsaglia. 15.45: Comincia la gara con l’obbligatorio dei georgiani Melikidze/Onikashvili. 43.80 per loro. Tocca agli azzurri. 15.41: I grandi favoriti sono i britannici Anthony Harding e Jack Laugher. 15.38: ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 15.52: Sono 44.40 i punti degli svizzeri. L’Italia guadagna anche sugli elvetici 15.51: Solo 47.40 per gli ucraini. Gli azzurri guadagnano già cinque punti su di loro. 15.49: I britannici Harding/Laugher sono dietro agli azzurri. Ordinario indietro per i britannici che ottengono 49.29. 15.48: Solo 43.20 per i greci con il primo obbligatorio. 15.46: Che inizio degli azzurri con l’ordinario indietro. 52.80 per. 15.45: Comincia la gara con l’obbligatorio dei georgiani Melikidze/Onikashvili. 43.80 per loro. Tocca agli azzurri. 15.41: I grandi favoriti sono i britannici Anthony Harding e Jack Laugher. 15.38: ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: alle 15.45 la finale di Tocci-Marsaglia - #Tuffi #Europei #DIRETTA: #15.45 - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: Tocci-Marsaglia da medaglia nel sincro 3 metri si chiude con la piattaforma -… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: Tocci-Marsaglia da medaglia nel sincro 3 metri si chiude con la piattaforma -… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Incredibile oro di Lorenzo Marsaglia e bronzo di Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri. L'Italia non saliva sul gradino più… - cristinareggini : #Roma2022 questi sono marziani! #Tuffi, De Rose bronzo nei tuffi dalle grandi altezze, Marsaglia oro nei 3 metri -… -