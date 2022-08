L’Inter Primavera stecca la prima: Bologna vince 2 a 1 (Di domenica 21 agosto 2022) L’Inter primavera stecca la prima di campionato Inizia con una sconfitta il campionato delL’Inter primavera Campione d’Italia in carica. I ragazzi di Chivu si arrendono al Bologna con il punteggio finale di 2 a 1: rete nerazzurra di Valentin Carboni. Primo tempo avaro di emozioni, con le due squadre che faticano a trovare fluidità nelle manovre di gioco. Calcio d’agosto, ma la partita è vera: al 23? il Bologna passa in vantaggio con Paananen, abile ad avventarsi su una respinta corta di Botis. L’Inter va vicina al pareggio al 36? con una punizione di Iliev, bloccata dal portiere rossoblu Bagnolini. Allo scadere i padroni di casa vanno vicini al raddoppio ancora con Paananen, che trova però una ... Leggi su intermagazine (Di domenica 21 agosto 2022)ladi campionato Inizia con una sconfitta il campionato delCampione d’Italia in carica. I ragazzi di Chivu si arrendono alcon il punteggio finale di 2 a 1: rete nerazzurra di Valentin Carboni. Primo tempo avaro di emozioni, con le due squadre che faticano a trovare fluidità nelle manovre di gioco. Calcio d’agosto, ma la partita è vera: al 23? ilpassa in vantaggio con Paananen, abile ad avventarsi su una respinta corta di Botis.va vicina al pareggio al 36? con una punizione di Iliev, bloccata dal portiere rossoblu Bagnolini. Allo scadere i padroni di casa vanno vicini al raddoppio ancora con Paananen, che trova però una ...

nomadeimperator : @Luca_ElTrinche @Agato_Agato @Gazzetta_it Quella di cui parla era una competizione non riconosciuta da Uefa con par… - DeboisJack : @BisInterista Spostiamoci tutti in un altro campionato, la seria A se la giocano l'Inter e l'Inter primavera. - C1946d : Dopo tante estenuanti trattative è arrivata finalmente l'ufficialità , Gianluca Litteri torna finalmente nella sua… - stefasti : @russ_mario1 Quello che più fa’ tenerezza e’ che i 3 unici nomi con in range di valore più alto abbiano accanto la… - NeymarRiganello : @granatiere1906 Quindi il Chelsea si rende complice per l'acquisto di un primavera dell'Inter (non ha mai esordito… -