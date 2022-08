Kobe Bryant e le foto choc del suo cadavere: la moglie Vanessa in lacrime al processo (Di domenica 21 agosto 2022) Vanessa, la moglie del campione di basket, Kobe Bryant è scoppiata in lacrime nell’aula di tribunale per testimoniare al processo contro i funzionari della contea di Los Angeles, accusati di aver condiviso le foto dei resti di Kobe e della figlia Gianna, morti nell’incidente in elicottero, in cui hanno perso la vita altre sette persone. Il 26 gennaio del 2020, l’elicottero su cui viaggiava Kobe e sua figlia si è schiantato a terra, per un errore del pilota, senza lasciare alcuna possibilità di salvezza ai passeggeri. In lacrime ricordando marito e figlia Vanessa Bryant, sopraffatta dall’emozione, ha iniziato a piangere mentre spiegava come ha appreso la notizia dell’incidente mortale, ... Leggi su blog.libero (Di domenica 21 agosto 2022), ladel campione di basket,è scoppiata innell’aula di tribunale per testimoniare alcontro i funzionari della contea di Los Angeles, accusati di aver condiviso ledei resti die della figlia Gianna, morti nell’incidente in elicottero, in cui hanno perso la vita altre sette persone. Il 26 gennaio del 2020, l’elicottero su cui viaggiavae sua figlia si è schiantato a terra, per un errore del pilota, senza lasciare alcuna possibilità di salvezza ai passeggeri. Inricordando marito e figlia, sopraffatta dall’emozione, ha iniziato a piangere mentre spiegava come ha appreso la notizia dell’incidente mortale, ...

