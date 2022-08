Inter, Acerbi verso i neroazzurri: tifosi protestano sui social (Di domenica 21 agosto 2022) L’approdo di Francesco Acerbi dalla Lazio all’Inter è sempre più vicino, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Mancano infatti solo gli ultimi dettagli, per far si che Inzaghi possa avere di nuovo a disposizione il difensore avuto alla Lazio. I tifosi neroazzurri però sembrano non aver preso di buon grado la notizia, protestando con l’hashtag #Acerbinonlovogliamo, per via dell’atteggiamento avuto dal difensore durante Lazio-Milan dello scorso campionato. Acerbi infatti sorrise in occasione del gol di Tonali, pur spiegando come fosse una smorfia ironica e nulla più. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) L’approdo di Francescodalla Lazio all’è sempre più vicino, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Mancano infatti solo gli ultimi dettagli, per far si che Inzaghi possa avere di nuovo a disposizione il difensore avuto alla Lazio. Iperò sembrano non aver preso di buon grado la notizia, protestando con l’hashtag #nonlovogliamo, per via dell’atteggiamento avuto dal difensore durante Lazio-Milan dello scorso campionato.infatti sorrise in occasione del gol di Tonali, pur spiegando come fosse una smorfia ironica e nulla più. SportFace.

