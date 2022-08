Giuseppe Conte conferma la chiusura al Pd: ”Ha scelto l’Agenda Draghi, dialogo impossibile. In futuro si vedrà, ma saremo intransigenti” (Di domenica 21 agosto 2022) Giuseppe Conte ribadisce che con questo Pd non c’è margine di trattativa e subito i giornaloni fanno a gara a travisare le sue parole. Parlando (e titolando) di fantomatiche aperture dei Cinque Stelle al Partito democratico. Così l’ex premier è stato costretto ad intervenire per precisare e ribadire il suo pensiero. Che in verità era già parso chiaro dopo la sua intervista a Lucia Annunziata, ospite di Mezz’ora in più. Conte costretto a precisare: parole travisate “Mi spiace deludere qualche titolista, qualche giornale, ma penso che il mio pensiero sia stato forzato e travisato. Oggi ho dichiarato che mi auguro di governare da solo ma che so anche quanto sia improbabile poter avere un Governo con una sola forza politica. A proposito del dialogo con altre forze politiche come il Pd, a precisa domanda ho risposto che le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 21 agosto 2022)ribadisce che con questo Pd non c’è margine di trattativa e subito i giornaloni fanno a gara a travisare le sue parole. Parlando (e titolando) di fantomatiche aperture dei Cinque Stelle al Partito democratico. Così l’ex premier è stato costretto ad intervenire per precisare e ribadire il suo pensiero. Che in verità era già parso chiaro dopo la sua intervista a Lucia Annunziata, ospite di Mezz’ora in più.costretto a precisare: parole travisate “Mi spiace deludere qualche titolista, qualche giornale, ma penso che il mio pensiero sia stato forzato e travisato. Oggi ho dichiarato che mi auguro di governare da solo ma che so anche quanto sia improbabile poter avere un Governo con una sola forza politica. A proposito delcon altre forze politiche come il Pd, a precisa domanda ho risposto che le ...

Mov5Stelle : ?? PIÙ TARDI IN TV ??? @Giuseppe Conte ?? Mezz'ora in più, Rai 3 ?? 14.30 ?? #Rai3 - demagistris : Elezioni2022: Giuseppe #Conte: 'Governare un domani col PD? Ci può stare'. Unico voto coerente, credibile ed utilissimo: @unione_popolare. - CarieriF : RT @laura_maffi: Rai 3 Mezz'ora In. Giuseppe Conte: 'non ci invitano, siamo da sempre scomodi al Sistema'. - paoloparenti9 : RT @DavideR46325615: RICORDARE NON FA MAI MALE, VISTO CHE GLI ITALIANI HANNO LA MEMORIA CORTA. 20 luglio 2020, dopo 4 giorni e 4 notti no s… - Zeno45740934 : RT @laura_maffi: Rai 3 Mezz'ora In. Giuseppe Conte: 'non ci invitano, siamo da sempre scomodi al Sistema'. -