Fabian-Psg | cosa manca per chiudere | una mano potrebbe arrivare dalla Juve!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 21 agosto 2022) Sembra sempre più lontano da Napoli il futuro diRuiz. Il centrocampista spagnolo, che non è stato nemmeno convocato per la gara di oggi contro il Monza, è sempre più separato in casa in attesa che venga definita la trattativa per la sua cessione, fondamentale per permettere di far incassare qualsua partenza dato il contratto in scadenza nel 2023. Su di lui è forte l’interesse del Psg, col quale il Napoli sta parlando anche nell’ambito della trattativa che coinvolge Keylor Navas. Foto: Getty Images-Ruiz L’edizione odierna de Il Mattino segnala quelli che sono gli intoppi che al momento bloccano il buon esito della trattativa. Secondo il quotidiano, infatti,ancora l’accordo relativo alla cifra che i parigini dovranno versare al Napoli, la cui richiesta è di 30 ...