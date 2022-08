Elezioni, Conte: “M5s al governo un domani col Pd? Saremo più prudenti e intransigenti” (Di domenica 21 agosto 2022) Parla di “strascico negativo” nel rapporto con il Pd, di augurio di poter “governare da solo” ma la considera una realtà “improbabile”. Per questo, Giuseppe Conte non esclude di dover lavorare con altre forze politiche in futuro: “Ci può stare”, dice. A partire proprio dai dem, compagni del suo secondo governo e dell’appoggio a Mario Draghi. Ma avverte: “Le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti ed esigenti, direi intransigenti”, spiega ospite di Mezz’ora in più su Rai Tre: “D’ora in poi ci sederemo a un tavolo con condizioni ancora più chiare del passato… Non cederemo su nulla”, avverte l’ex premier e presidente del M5s. Elezioni, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI DOMENICA Il perché lo aveva spiegato poco prima: “L’accordo col Pd ha lasciato uno strascico negativo. Dopo aver lavorato nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Parla di “strascico negativo” nel rapporto con il Pd, di augurio di poter “governare da solo” ma la considera una realtà “improbabile”. Per questo, Giuseppenon esclude di dover lavorare con altre forze politiche in futuro: “Ci può stare”, dice. A partire proprio dai dem, compagni del suo secondoe dell’appoggio a Mario Draghi. Ma avverte: “Le delusioni maturate ci rendono ancora piùed esigenti, direi”, spiega ospite di Mezz’ora in più su Rai Tre: “D’ora in poi ci sederemo a un tavolo con condizioni ancora più chiare del passato… Non cederemo su nulla”, avverte l’ex premier e presidente del M5s., TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI DOMENICA Il perché lo aveva spiegato poco prima: “L’accordo col Pd ha lasciato uno strascico negativo. Dopo aver lavorato nel ...

