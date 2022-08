Elezioni 2022, Conte: “Sondaggi ci danno in forte crescita” (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non è un segreto che gli ultimi Sondaggi” per le Elezioni politiche “ci danno in significativa crescita”. E’ quando ha detto a ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre il leader M5S Giuseppe Conte. “Io sono molto prudente, non lavoro con i Sondaggi sul tavolo”, dice a ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre il leader M5S Giuseppe Conte. Al Meeting di Rimini, rivela poi ospite di Lucia Annunziata, “non mi hanno invitato. Perché? Dovrebbe chiederlo a chi ha fatto gli inviti. Evidentemente io e il M5S non siamo potenti… Esiste questa conventio ad excludendum, ce ne faremo una ragione”. “Siamo una forza politica scomoda, lo siamo sempre stati, anche quando io non c’ero…” dice lamentando la sua esclusione dal confronto tv tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. “Con me il M5S ... Leggi su italiasera (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non è un segreto che gli ultimi” per lepolitiche “ciin significativa”. E’ quando ha detto a ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre il leader M5S Giuseppe. “Io sono molto prudente, non lavoro con isul tavolo”, dice a ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre il leader M5S Giuseppe. Al Meeting di Rimini, rivela poi ospite di Lucia Annunziata, “non mi hanno invitato. Perché? Dovrebbe chiederlo a chi ha fatto gli inviti. Evidentemente io e il M5S non siamo potenti… Esiste questa conventio ad excludendum, ce ne faremo una ragione”. “Siamo una forza politica scomoda, lo siamo sempre stati, anche quando io non c’ero…” dice lamentando la sua esclusione dal confronto tv tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. “Con me il M5S ...

