Conte | “Noi i nostri valori non li svendiamo”

ROMA – "Oggi ho dichiarato che mi auguro di governare da solo ma che so anche quanto sia improbabile poter avere un Governo con una sola forza politica. A proposito del dialogo con altre forze politiche come il Pd, a precisa domanda ho risposto che le delusioni che abbiamo incassato ci porteranno ad essere molto più prudenti e intransigenti sul rispetto delle nostre condizioni e dei nostri valori". Cosi Giuseppe Conte, che aggiunge: "L'esperienza maturata deve farci ancor più riflettere. Mi sembra evidente, peraltro, che ad oggi il Pd abbia preso un'altra strada rispetto alla nostra e alle priorità di Governo che abbiamo condiviso nel Conte 2. Nelle condizioni attuali con i vertici nazionali del Pd folgorati dell'agenda Draghi non potremmo nemmeno sederci al tavolo. E noi i nostri valori non li svendiamo".

EnricoLetta : Esattamente un mese fa, quando Conte, Berlusconi e Salvini facevano cadere il Governo Draghi, stavamo per realizzar… - CarloCalenda : Riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Noi non abbiamo alcun problema anche a fare il confronto TV con tutti i… - MatteoRichetti : La lezione di linearità di @EnricoLetta è commovente: campo largo con M5S poi rompe con Conte, firma un patto con n… - Siciliano741 : RT @lvoir: Qualcuno avrebbe cercato una scusante ma alla domanda dell'Annunziata: 'A Lei non l'hanno invitata?' #Conte ha risposto 'NO, ha… - SuperErmy : RT @puntualeh: “Noi siamo molto più progressisti del PD” #mezzorainpiù #IoVotoM5SconConte #DallaParteGiusta #Conte #ConteilMioPresidente ht… -