Boccaleone, 57enne morto in casa ritrovato con i suoi due cani (Di domenica 21 agosto 2022) Bergamo. L’uomo risiedeva in un alloggio Aler in via Rovelli. L’allarme lanciato dai vicini. Il decesso, con ogni probabilità per malore, risalirebbe a venerdì scorso. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 21 agosto 2022) Bergamo. L’uomo risiedeva in un alloggio Aler in via Rovelli. L’allarme lanciato dai vicini. Il decesso, con ogni probabilità per malore, risalirebbe a venerdì scorso.

tiziana_lisa : RT @11Giuliano: N' altra vittima: Boccaleone, 57enne morto in casa ritrovato con i suoi due cani.Un uomo di 57 anni è stato ritrovato morto… - RossanoBibalo : RT @11Giuliano: N' altra vittima: Boccaleone, 57enne morto in casa ritrovato con i suoi due cani.Un uomo di 57 anni è stato ritrovato morto… - nadiafrancy : RT @11Giuliano: N' altra vittima: Boccaleone, 57enne morto in casa ritrovato con i suoi due cani.Un uomo di 57 anni è stato ritrovato morto… - RosarioP70 : RT @11Giuliano: N' altra vittima: Boccaleone, 57enne morto in casa ritrovato con i suoi due cani.Un uomo di 57 anni è stato ritrovato morto… - Massxmo : RT @11Giuliano: N' altra vittima: Boccaleone, 57enne morto in casa ritrovato con i suoi due cani.Un uomo di 57 anni è stato ritrovato morto… -

Boccaleone, 57enne morto in casa ritrovato con i suoi due cani L'Eco di Bergamo Boccaleone, 57enne morto in casa ritrovato con i suoi due cani Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ... Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...