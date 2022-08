Vaiolo scimmie, in Lombardia 314 casi confermati e 997 vaccinazioni (Di sabato 20 agosto 2022) Milano, 19 ago. (Adnkronos Salute) - Salgono a 314 i casi di Vaiolo delle scimmie confermati in Lombardia, secondo l'aggiornamento diffuso dall'assessorato regionale al Welfare. Mentre sul fronte della prevenzione proseguono le vaccinazioni... Leggi su today (Di sabato 20 agosto 2022) Milano, 19 ago. (Adnkronos Salute) - Salgono a 314 ididellein, secondo l'aggiornamento diffuso dall'assessorato regionale al Welfare. Mentre sul fronte della prevenzione proseguono le...

Agenzia_Ansa : Salgono a 689 i casi confermati di vaiolo delle scimmie in Italia con un aumento di 27 casi dall'ultima rilevazione… - fattoquotidiano : Vaiolo delle scimmie, via libera dell’Ema all’uso ridotto del vaccino. In Italia confermati 689 casi: 27 negli ulti… - RaiNews : La situazione dei contagi al 19 agosto #Vaiolodellescimmie - Bobbio65M : RT @OrtigiaP: EVITATE LE CORSE PER IL SIERO CONTRO IL VAIOLO DELLE SCIMMIE:non impedisce il contagio, non previene ed è un flop come quello… - fiodj58 : RT @lvogruppo: La carta di vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie esiste già, e ha 4 slot. Chiamatelo Nuovo ordine mondiale, New Age,… -