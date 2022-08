TikTok minaccia Google: la Generazione Z lo usa anche come motore di ricerca e per le mappe (Di sabato 20 agosto 2022) TikTok non sta è solo la piattaforma social più utilizzata dalla Generazione Z, ma minacciando anche la leadership di Google. A dirlo è un dirigente del colosso di ricerca, il vicepresidente senior Prabhakar Raghavan, nella conferenza Brainstorm Tech di Fortune sul futuro dei prodotti Google. Le nuove generazioni utilizzano TikTok anche al posto di Google maps o del tasto ricerca di Google. Secondo Raghavan «circa il 40% dei giovani quando cercano un posto per il pranzo, non vanno su Google Maps o su “Cerca”, ma su TikTok o Instagram». La fascia d’età presa in considerazione dalle analisi di Google è tra i 18 e i 24 anni. Inoltre, un ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022)non sta è solo la piattaforma social più utilizzata dallaZ, mandola leadership di. A dirlo è un dirigente del colosso di, il vicepresidente senior Prabhakar Raghavan, nella conferenza Brainstorm Tech di Fortune sul futuro dei prodotti. Le nuove generazioni utilizzanoal posto dimaps o del tastodi. Secondo Raghavan «circa il 40% dei giovani quando cercano un posto per il pranzo, non vanno suMaps o su “Cerca”, ma suo Instagram». La fascia d’età presa in considerazione dalle analisi diè tra i 18 e i 24 anni. Inoltre, un ...

