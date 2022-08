Paleari | “Questa gara può diventare un nuovo punto di partenza”

(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Albertosi sarà probabilmente fatto rimpiangere dalla dirigenza del Genoa. Con le sue parate, il portiere del Benevento ha permesso ai giallorossi di uscire indenni dal “Ferraris“, conquistando il primoin campionato contro i rossoblù di Blessin. A fine partita, l’estremo difensore della Strega, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Prestazioni – Sono contento, dopo la partita col Cosenza ci abbiamo messo la faccia promettendo di venire a Genova di fare una partita di sacrificio, contro una squadra che lotterà per vincere il campionato. Credo si sia vista la voglia di lottare, magari qualcosa non è stato fatto al meglio ma venire qui a giocarsela contro questo Genoa vuol dire qualcosa. Modulo – Abbiamo studiatosettimana, sappiamo che sarà un campionato difficile. In qualche ...

