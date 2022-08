Nettuno | batteri nell’acqua di mare | divieto di balneazione | ecco dove

(Di sabato 20 agosto 2022) Niente bagni a, almeno non nel tratto che, da ieri, è oggetto dell’ordinanza didi. Il provvedimento è scattato a seguito delle numerose segnalazioni di escrementi in acqua, fatte dai villeggianti. Gli sversamenti di liquami in spiaggia I bagnanti avevano segnalato i liquami nel tratto della spiaggia dei Marinaretti, uno dei punti più belli della costa di. Alle segnalazioni, inoltrate alla Capitaneria di Porto e alla Asl, hanno fatto seguito una serie di controlli, che hanno rilevato un’alta concentrazione di. Immediatamente il Commissario Straordinario Bruno Strati ha deciso di emettere un’ordinanza che vieta lain un tratto di spiaggia di circa 300 metri, sul litorale di Ponente. Leggi ...

A firmare l'ordinanza di divieto è stato il commissario straordinario del comune di Nettuno Bruno Strati. Sono stati registrati valori sopra la media di batteri, in particolare enterocco ed escherichia coli.