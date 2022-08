Napoli - L' infortunio di Diego Demme piu serio del previsto (Di sabato 20 agosto 2022) Si legge sulle pagine del Corriere Dello Sport, che i tempi di recupero per l'infortunio subito da Diego Demme potrebbero essere piu lunghi del previsto. Trauma contusivo per il centrocampista azzurro, che rischia di saltare le prossime otto partite, comprese le due di Champions League. Mister Spalletti dovrà fare a meno di lui perdendo una alternativa valida per diverse gare. Per il rientro si prospettano tempi lunghi, Diego Demme tornerebbe a disposizione a ottobre per la sfida contro il Torino. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Si legge sulle pagine del Corriere Dello Sport, che i tempi di recupero per l'subito dapotrebbero essere piu lunghi del. Trauma contusivo per il centrocampista azzurro, che rischia di saltare le prossime otto partite, comprese le due di Champions League. Mister Spalletti dovrà fare a meno di lui perdendo una alternativa valida per diverse gare. Per il rientro si prospettano tempi lunghi,tornerebbe a disposizione a ottobre per la sfida contro il Torino.

tuttosport : #Napoli, il record di #Spalletti: nessun infortunio muscolare - Andrea1994___ : @DanieleMassa9 @GianmarcoGio Si e anche il Valencia di Gattuso. L'infortunio non è grave da poter esser tolto dal m… - sscalcionapoli1 : CdM – Napoli, infortunio per Diego Demme: starà fermo per 20-30 giorni - partenope75 : RT @tuttosport: #Napoli, il record di #Spalletti: nessun infortunio muscolare - StabiaChannel : #NapoliCalcio #Napoli, infortunio per Diego Demme LEGGI LA NEWS: -