Messico: arrestato giudice che indagava su studenti spariti (Di sabato 20 agosto 2022) In Messico è stato arrestato l'ex procuratore generale nazionale Jesus Murillo Karam, che era incaricato di indagare sulla sorte dei 43 studenti 'desaparecido' nel 2014 ad Ayotzinapa, e con lui sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Inè statol'ex procuratore generale nazionale Jesus Murillo Karam, che era incaricato di indagare sulla sorte dei 43'desaparecido' nel 2014 ad Ayotzinapa, e con lui sono ...

