Meda Carni, il 29 l'incontro con Del Refno (Di sabato 20 agosto 2022) di Erika Noschese Per i tre punti vendita della Meda Carni, a marchio Eté presto la salvezza potrebbe avere un nome e un cognome: l'imprenditore Pasquale Marzullo non solo ha ribadito la volontà di acquisire o fittare i supermercati ma anche di salvaguarda i livelli occupazionali. Si tratta di cinquanta lavoratori che oggi sono a casa dopo il fallimento. Ieri si è tenuta l'assemblea dei dipendenti con la Cisal provinciale, presso il Polo Nautico: il segretario provinciale Gigi Vicinanza ha infatti fatto il punto della situazione, annunciando le ultime novità e rispondendo a dubbi e perplessità di ciascuno di loro. "Quest'assemblea è finalizzata a dare informazioni certe ai lavoratori ed evitare sfaccettature, quando si parla di posti di lavoro bisogna intervenire nell'immediato perché sono 50 i lavoratori a rischio ed è una situazione drammatica.

