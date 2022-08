LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Carlo Tacchini bronzo nel C1 1000 metri! 5° Samuele Burgo: attesa per Rizza e Di Liberto (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 13.51 Restate con noi dunque per il proseguimento delle finali. Riprenderemo tra poco per gli atti conclusivi della prima parte di sessione pomeridiana: alle 14.35 tocca al duo azzurro Rizza/Di Liberto per il K2 200 metri maschili. A tra poco! 13.48 È LA GERMANIA A VINCERE L’ORO! Slovacchia seconda al fotofinish: Francia sul gradino più basso del podio davanti all’Ungheria per 92 centesimi. Spagna e Serbia terminano nelle penultime posizioni. 13.46 Germania, Francia e Serbia conducono a metà gara: sprofondati gli spagnoli in penultima posizione. 13.43 Spagna, Francia e Serbia occupano le prime tre corsie: tutto pronto per la finale di K4 500 maschile. 13.40 Anche per la prossima finale c’è l’Ungheria che ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 13.51 Restate con noi dunque per il proseguimento delle finali. Riprenderemo tra poco per gli atti conclusivi della prima parte di sessione pomeridiana: alle 14.35 tocca al duo azzurro/Diper il K2 200 metri maschili. A tra poco! 13.48 È LA GERMANIA A VINCERE L’ORO! Slovacchia seconda al fotofinish: Francia sul gradino più basso del podio davanti all’Ungheria per 92 centesimi. Spagna e Serbia terminano nelle penultime posizioni. 13.46 Germania, Francia e Serbia conducono a metà gara: sprofondati gli spagnoli in penultima posizione. 13.43 Spagna, Francia e Serbia occupano le prime tre corsie: tutto pronto per la finale di K4 500 maschile. 13.40 Anche per la prossima finale c’è l’Ungheria che ...

