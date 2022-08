L’egoismo è brutto ma la grammatica è difficilissima! Trova l’errore

Leggi su formatonews

(Di sabato 20 agosto 2022) Vediamo insieme in quanti riescono a risolvere il nostro complicato e difficile test che vi vogliamo proporre oggi. Come vi diciamo sempre è divertente passare del tempo dove ci impegniamo in qualcosa di particolare, come nel nostro caso risolvendo un testle che sembra facile ma in fondo non lo è per nulla.è brutta ma la(aforismi.it)Sappiamo che la nostra mente ci può indurre in errore ecco perchè vi consigliamo di impegnarvi o meglio fermatevi e riflettete bene sulla domanda che vi viene posta nella nostra immagine.è brutta ma laIniziamo dicendo che in teoria ...