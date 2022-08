Inter-Spezia stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 20 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Inter-Spezia, seconda giornata della Serie A 2022/2023. Dopo la vittoriosa trasferta di Lecce, la formazione di Simone Inzaghi debutta a San Siro contro i liguri alle 20:45 di sabato 20 agosto nella cornice dello stadio San Siro. La partita, diretta dall’arbitro Ghersini, sarà trasmessa su Dazn e Sky oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. L’Inter ha perso soltanto due delle ultime 36 partite Interne di Serie A, mentre lo Spezia ha perso cinque delle sei trasferte di Serie A disputate in Lombardia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, seconda giornata della. Dopo la vittoriosa trasferta di Lecce, la formazione di Simone Inzaghi debutta a San Siro contro i liguri alle 20:45 di sabato 20 agosto nella cornice dello stadio San Siro. La partita, diretta dall’arbitro Ghersini, sarà trasmessa su Dazn e Sky oltre che insulla piattaforma Sky Go. L’ha perso soltanto due delle ultime 36 partitene diA, mentre loha perso cinque delle sei trasferte diA disputate in Lombardia. SportFace.

FcInterNewsit : ?? L’arrivo dei giocatori, dirigenti e dello staff tecnico a San Siro per la rifinitura alla vigilia di Inter-Spezia… - storiainter : Inter - Spezia, le statistiche: Incontri disputati a Milano: vittorie Inter 3; gol fatti Inter 9, gol fatto Spezia… - cesololinter194 : RT @cesololinter194: Inter 1 Spezia 1. Domenica saremo già a -2 dal Milan e sapete per colpa di chi? Proprio lui - infoitsport : Inter-Spezia, per Inzaghi un solo dubbio di formazione: le scelte – TS - sportface2016 : #SerieA, orario e come vedere in diretta #InterSpezia -