Inter Acerbi, incontro con gli agenti: c'è apertura (Di sabato 20 agosto 2022) L'Inter si sta avvicinando a grandi passi verso il difensore, il nome è quello di Francesco Acerbi i nerazzurri hanno avuto una chiacchierata con l'agente L'Inter si sta avvicinando a grandi passi verso il difensore, il nome è quello di Francesco Acerbi della Lazio. I nerazzurri hanno avuto una chiacchierata con l'agente per capire la fattibilità dell'affare. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società capitolina avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto soluzione gradita dai nerazzurri. Resta da sistemare gli ultimi dettagli sulle cifre del prestito e poi Acerbi è pronto a riabbracciare Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

