Gazzetta: servono pazienza e diplomazia per Navas, si decide a fine mercato (Di sabato 20 agosto 2022) La Gazzetta dello sport fa il punto sulla trattativa per Keylor Navas. E spiega che occorre diplomazia, che non è il caso di accelerare ma serve aspettare che si arrivi in chiusura di mercato. Scrive Maurizio Nicita: Bisogna attendere si arrivi vicino alla chiusura del mercato, per capire le reali intenzioni del club di Parigi e anche del giocatore, che a novembre ha un mondiale e arrivarci da riserva non è certo il massimo. Il Napoli potrebbe “scontare” il cartellino di Fabian a 20 milioni, se nel frattempo il Psg avrà lasciato libero (con lauta buonuscita) Navas. A quel punto Giuntoli proporrebbe un contratto di due o tre anni all’americano a 5 milioni netti (al lordo sarebbero poco più di 6, per via del Decreto crescita). Scenari, che per realizzarsi hanno bisogno di tempo, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 agosto 2022) Ladello sport fa il punto sulla trattativa per Keylor. E spiega che occorre, che non è il caso di accelerare ma serve aspettare che si arrivi in chiusura di. Scrive Maurizio Nicita: Bisogna attendere si arrivi vicino alla chiusura del, per capire le reali intenzioni del club di Parigi e anche del giocatore, che a novembre ha un mondiale e arrivarci da riserva non è certo il massimo. Il Napoli potrebbe “scontare” il cartellino di Fabian a 20 milioni, se nel frattempo il Psg avrà lasciato libero (con lauta buonuscita). A quel punto Giuntoli proporrebbe un contratto di due o tre anni all’americano a 5 milioni netti (al lordo sarebbero poco più di 6, per via del Decreto crescita). Scenari, che per realizzarsi hanno bisogno di tempo, ...

