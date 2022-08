Elezioni 2022, il Pd si candida a primo partito: nei sondaggi recupera su Fdi. Ma la coalizione di centrodestra cresce (Di sabato 20 agosto 2022) È sempre più un testa a testa che potrebbe portare a un vincitore solo al fotofinish fissato per il 25 settembre. Enrico Letta e Giorgia Meloni continuano a darsi battaglia mettendo in palio il titolo di partito più votato alle prossime Elezioni. Se le rilevazioni condotte da Tecnè e Demepolis vedono Fratelli d’Italia sopra di un punto percentuale o poco più rispetto al Pd, quella firmata da BiDiMedia vede i dem sopra. In un campione di 2107 persone, il 24,2% voterebbe per Letta mentre solo il 24% per Meloni. Non si tratterebbe di una vittoria schiacciante, ma se in giorni in cui i democratici sono alle prese con vari problemi dati dalle liste di candidati riescono comunque a crescere nei sondaggi, vuol dire che forse l’esito di queste Elezioni non è poi così scontato come si diceva. ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) È sempre più un testa a testa che potrebbe portare a un vincitore solo al fotofinish fissato per il 25 settembre. Enrico Letta e Giorgia Meloni continuano a darsi battaglia mettendo in palio il titolo dipiù votato alle prossime. Se le rilevazioni condotte da Tecnè e Demepolis vedono Fratelli d’Italia sopra di un punto percentuale o poco più rispetto al Pd, quella firmata da BiDiMedia vede i dem sopra. In un campione di 2107 persone, il 24,2% voterebbe per Letta mentre solo il 24% per Meloni. Non si tratterebbe di una vittoria schiacciante, ma se in giorni in cui i democratici sono alle prese con vari problemi dati dalle liste diti riescono comunque are nei, vuol dire che forse l’esito di questenon è poi così scontato come si diceva. ...

