Disservizi DAZN, il Codacons non ci sta: «Devono rimborsare un intero mese, così è solo un contentino» (Di sabato 20 agosto 2022) Il Codacons con un comunicato attacca nuovamente DAZN dopo la polemica per i Disservizi riscontrati nella prima giornata di Serie A Il Codacons con un comunicato attacca nuovamente DAZN dopo la polemica per i Disservizi riscontrati nella prima giornata di Serie A. La nota: COMUNICATO – «Un ‘contentino’ che si rivela davvero insufficiente, anche solo tenendo a mente che i Disservizi vanno avanti dallo scorso anno, e che i telespettatori pagano abbonamenti ormai salatissimi per un servizio che non ha mai smesso di creare problemi. Chiediamo un rimborso pari almeno a un intero canone mensile (29,99€ o 39,99€), in modo automatico e senza bisogno di avanzare richieste o spedire moduli di sorta, direttamente in fattura. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Ilcon un comunicato attacca nuovamentedopo la polemica per iriscontrati nella prima giornata di Serie A Ilcon un comunicato attacca nuovamentedopo la polemica per iriscontrati nella prima giornata di Serie A. La nota: COMUNICATO – «Un ‘’ che si rivela davvero insufficiente, anchetenendo a mente che ivanno avanti dallo scorso anno, e che i telespettatori pagano abbonamenti ormai salatissimi per un servizio che non ha mai smesso di creare problemi. Chiediamo un rimborso pari almeno a uncanone mensile (29,99€ o 39,99€), in modo automatico e senza bisogno di avanzare richieste o spedire moduli di sorta, direttamente in fattura. ...

