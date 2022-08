Cosa contiene Coca-Cola ritirata dai supermercati | un clamoroso errore

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022) Laè uno dei prodotti più famosi, popolari e venduti in tutto il mondo. Per questo motivo sta facendo più rumore del solito un richiamo da parte del ministero della Salute, dato che riguarda proprio la. Il prodotto interessato dal ritiro daiè laOriginal Taste per “errata etichettatura”. Nel modello del richiamo si specifica che il prodotto in questione “zucchero” e non va bene, dato che “la bottiglia presenta il tappo rosso anziché nero e l'indicazione ‘zero zuccheri'”. Ecco quindi che si tratta di un caso di etichettatura sbagliata: unche per forza di cose ha portato al richiamo da parte del ministero della Salute, dato che non si può vendere ai consumatori un ...