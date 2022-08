CALCIOMERCATO LECCE UMTITI E PONGRACIC CHE COLPI (Di sabato 20 agosto 2022) Samuel UMTITI al LECCE. Non è fantacalcio, né un’indiscrezione, ma un’operazione di CALCIOMERCATO praticamente conclusa. E quasi completamente gratuita. L’esperto difensore del Barcellona fa parte della lunga lista degli esuberi blaugrana che, non trovando un acquirente per il giocatore, ha deciso di accettare la richiesta dei salentini pagando interamente l’ingaggio dell’atleta: i giallorossi verseranno solo eventuali bonus legati alle presenze. Ma non è tutto: oltre a UMTITI, Corvino ha chiuso anche per Marin PONGRACIC, anche lui in prestito, in questo caso dal Wolfsburg, dopo aver giocato al Borussia Dortmund nella passata stagione. CALCIOMERCATO LECCE UMTITI OLTRE I PROBLEMI FISICI Samuel UMTITI, campione del mondo con la Francia, ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 20 agosto 2022) Samuelal. Non è fantacalcio, né un’indiscrezione, ma un’operazione dipraticamente conclusa. E quasi completamente gratuita. L’esperto difensore del Barcellona fa parte della lunga lista degli esuberi blaugrana che, non trovando un acquirente per il giocatore, ha deciso di accettare la richiesta dei salentini pagando interamente l’ingaggio dell’atleta: i giallorossi verseranno solo eventuali bonus legati alle presenze. Ma non è tutto: oltre a, Corvino ha chiuso anche per Marin, anche lui in prestito, in questo caso dal Wolfsburg, dopo aver giocato al Borussia Dortmund nella passata stagione.OLTRE I PROBLEMI FISICI Samuel, campione del mondo con la Francia, ...

