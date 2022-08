Barcellona, Xavi su Depay: «Stiamo valutando, per adesso è con noi» (Di sabato 20 agosto 2022) L’allenatore del Barcellona Xavi ha parlato nella conferenza pre Real Sociedad anche del possibile addio di Depay in direzione Juventus CESSIONI – «Valuteremo le cessioni. Né Aubameyang né Memphis sono partiti e domani li avremo a disposizione. La priorità è iscrivere Koundé». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) L’allenatore delha parlato nella conferenza pre Real Sociedad anche del possibile addio diin direzione Juventus CESSIONI – «Valuteremo le cessioni. Né Aubameyang né Memphis sono partiti e domani li avremo a disposizione. La priorità è iscrivere Koundé». L'articolo proviene da Calcio News 24.

