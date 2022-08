‘Aiuto, non so come andare dal medico per una visita importante’: 85enne disabile bussa alla caserma dei carabinieri (Di sabato 20 agosto 2022) “Aiutatemi, da solo non so come raggiungere l’ambulatorio medico. Non farei mai in tempo per l’appuntamento che ho”. Queste le parole pronunciate da un anziano di 85 anni, disabile, costretto su una sedia a rotelle, residente a Ostia. Da Ostia a Fiumicino: impresa da impossibile a possibile L’uomo si è presentato alla porta del Comando Stazione carabinieri di Ostia questa mattina presto. Ha suonato e ha spiegato ai militari che sarebbe dovuto andare fino a Fiumicino, per sottoporsi ad una visita specialistica importante presso un ambulatorio medico. Ma, viste le sue condizioni, non riusciva a farlo da solo. L’uomo, 85enne vedovo, infatti, L’uomo, a causa della sua disabilità, ha un’oggettiva difficoltà nell’utilizzo dei mezzi pubblici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 agosto 2022) “Aiutatemi, da solo non soraggiungere l’ambulatorio. Non farei mai in tempo per l’appuntamento che ho”. Queste le parole pronunciate da un anziano di 85 anni,, costretto su una sedia a rotelle, residente a Ostia. Da Ostia a Fiumicino: impresa da impossibile a possibile L’uomo si è presentatoporta del Comando Stazionedi Ostia questa mattina presto. Ha suonato e ha spiegato ai militari che sarebbe dovutofino a Fiumicino, per sottoporsi ad unaspecialistica importante presso un ambulatorio. Ma, viste le sue condizioni, non riusciva a farlo da solo. L’uomo,vedovo, infatti, L’uomo, a causa della sua disabilità, ha un’oggettiva difficoltà nell’utilizzo dei mezzi pubblici ...

SimoPillon : #Credo nel valore della vita umana sempre. Ecco perchè nel programma della Lega trovate misure coraggiose per la vi… - CorriereCitta : ‘Aiuto, non so come andare dal medico per una visita importante’, 85enne disabile bussa alla caserma dei carabinier… - IVALDO1962 : RT @m_spagna: @SunjaSan @ssdiable56 @Ale_ToddeM5S @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT E pensare che è una cosa che gli è toccato di riconoscere qu… - patprawan : sto recuperando l'ep 5 di viceversa perché non l'avevo ancora visto e sto morendp x la scena in cui il regista li g… - _Sim95_ : Aiuto il dortmund non ci credo ahahahahaahaha -