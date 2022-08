A finire in ginocchio e a chiedere pietà ora è Ruberti: «Ho detto cose che non farei mai» (Di sabato 20 agosto 2022) Urla, minacce, insulti, «inginocchiati». Albino Ruberti è passato dal paradisiaco Campidoglio all’inferno, E lì, lasciate ogni speranza voi che entrate. Imbarazzi nel Pd, Letta con la testa chinata, le dimissioni (scontatissime). E il tentativo un po’ goffo di dare tutta la colpa al dio pallone. Magari a Totti o Ciro Immobile, Oppure, andando indietro nel tempo, a Falcao o a Chinaglia. Alla fine a inginocchiarsi e a chiedere pietà è proprio lui, Ruberti. E lo fa in un’intervista al “Corriere della Sera”. Ruberti: «Sono volate parole grosse» «Ognuno di noi in momenti di rabbia grida cose che non farebbe mai», dice l’ex capo di Gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «C’era stato un contrasto a cena. Avevo fatto una battuta infelice, avevo detto a uno presente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022) Urla, minacce, insulti, «inginocchiati». Albinoè passato dal paradisiaco Campidoglio all’inferno, E lì, lasciate ogni speranza voi che entrate. Imbarazzi nel Pd, Letta con la testa chinata, le dimissioni (scontatissime). E il tentativo un po’ goffo di dare tutta la colpa al dio pallone. Magari a Totti o Ciro Immobile, Oppure, andando indietro nel tempo, a Falcao o a Chinaglia. Alla fine a inginocchiarsi e aè proprio lui,. E lo fa in un’intervista al “Corriere della Sera”.: «Sono volate parole grosse» «Ognuno di noi in momenti di rabbia gridache non farebbe mai», dice l’ex capo di Gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «C’era stato un contrasto a cena. Avevo fatto una battuta infelice, avevoa uno presente ...

