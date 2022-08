Tutto quello che può andare storto con il Dma (Di venerdì 19 agosto 2022) “Ci saranno contenziosi, senza dubbio. Siamo preparati, ma vorremmo una discussione costruttiva con le piattaforme piuttosto che una discussione conflittuale”. Nella parole del direttore Digital Economy & Coordination dell’Unione europea, Gerard de Graaf, è racchiusa la preoccupazione della Commissione per la reazione che le Big Tech potrebbero avere una volta entrato in vigore il Digital Markets Act (Dma). Per la sua entrata in vigore bisognerà aspettare ancora un anno, ma alcuni suoi effetti li stiamo già imparando a conoscere. Così le grandi aziende tecnologiche iniziano a prepararsi, studiando metodi per non finire sanzionate, consapevoli di come spesso la Commissione abbia subito sconfitte importanti nei tribunali. Per questo de Graaf, che dal mese prossimo sarà il nuovo capo dell’ufficio europeo in California, preferisce il confronto pacifico alla lotta. Quest’ultima, ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 agosto 2022) “Ci saranno contenziosi, senza dubbio. Siamo preparati, ma vorremmo una discussione costruttiva con le piattaforme piuttosto che una discussione conflittuale”. Nella parole del direttore Digital Economy & Coordination dell’Unione europea, Gerard de Graaf, è racchiusa la preoccupazione della Commissione per la reazione che le Big Tech potrebbero avere una volta entrato in vigore il Digital Markets Act (Dma). Per la sua entrata in vigore bisognerà aspettare ancora un anno, ma alcuni suoi effetti li stiamo già imparando a conoscere. Così le grandi aziende tecnologiche iniziano a prepararsi, studiando metodi per non finire sanzionate, consapevoli di come spesso la Commissione abbia subito sconfitte importanti nei tribunali. Per questo de Graaf, che dal mese prossimo sarà il nuovo capo dell’ufficio europeo in California, preferisce il confronto pacifico alla lotta. Quest’ultima, ...

