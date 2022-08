Tuffi | Europei 2022 | Chiara Pellacani oro nel trampolino 3 metri

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - RaiNews : Chiara Pellacani è medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino di 3 metri Europei di nuoto #Roma2022 - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO TRAMPOLINO 3 METRI, ORO PER CHIARA PELLACANI: è la 56^ medaglia per l'Italia in questi Europei… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Europei, tuffi, Pellacani d'oro nel trampolino da 3 metri - Patriziahorses : RT @repubblica: Tuffi, europei di Roma: Chiara Pellacani oro dal trampolino 3 metri -

17.50: Pellacani oro da 3m Aglidi nuoto di Roma, Chiara Pellacani si aggiudica l'oro nel trampolino da 3 metri. Per la 19enne romana si tratta della prima vittoria continentale in un ...Chiara, 19 anni, di Roma, che da un anno studia in Louisiana, aveva già vinto a questil'oro nella giornata di apertura nel team event, l'argento nel sincro da 3 metri con Elena Bertocchi ...Cinque medaglie in cinque giorni di gara per la 19enne romana. Decima Elisa Pizzini al debutto E sono cinque medaglie in cinque giornate di gara: Chiara Pellacani non si ferma mai, completa la sua rac ...Un’Italia straordinaria vince l’ennesimo oro nella finale del trampolino 3m donne di tuffi agli Europei di Roma 2022. Chiara Pellacani infatti non sbaglia quasi nulla e riesce nel colpo grosso. Non ...