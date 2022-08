(Di venerdì 19 agosto 2022) Fra i tanti droni circolanti ve ne è uno che merita senza dubbio la nostra attenzione ed è lo. Si tratta di un progetto comparso recentemente su Kickstarter, inerente un velivolo decisamente speciale., 8/8/2022 – Computermagazine.itCome sottolineato da Wired, una volta che la quota d’altezza desiderata viene raggiunta, può di fatto utilizzare delle ali per volare come un aereo. E’ inoltre dotato di una videocamera integrata che è montata su un gimbal, e che consente delle riprese aeree ancora più fluide e di conseguenza un controllo dello stessoancora più preciso. Ilnel suo genere sottolinea ancora Wired, e ...

Computer Magazine

Lo speciale droneVtol si è però presentato su Kickstarter come un modello molto speciale: una volta raggiunta la quota desiderata può infatti sfruttare un paio di ali per volare ...Il fondatore diBitcoin, Cory Klippstein, ha criticato la recente decisione di Celsius edi presentare istanza di protezione del Chapter 11, piuttosto che il Securities Investor ... Swan Voyager Vtol, il drone più unico che raro: ecco le cose pazzesche che è in grado di fare Da Kickstarter arriva l'ennesimo dispositivo innovativo: il drone Swan Voyager, finanziabile con 1300 euro a persona per realizzarlo ...