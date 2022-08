Rapina in villa, in 4 sequestrano e picchiano una coppia di anziani (Di venerdì 19 agosto 2022) Violenta Rapina in una villa di Padova. Quattro banditi, 2 armati di pistola, si sono introdotti all’interno di un’abitazione dove vivevano una coppia di anziani per derubarli. I fatti sono accaduti giovedì sera, intorno alle 21.30, durante un nubifragio. Rapina in villa, sequestrati marito e moglie La banda era formata da 4 uomini, probabilmente di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 19 agosto 2022) Violentain unadi Padova. Quattro banditi, 2 armati di pistola, si sono introdotti all’interno di un’abitazione dove vivevano unadiper derubarli. I fatti sono accaduti giovedì sera, intorno alle 21.30, durante un nubifragio.in, sequestrati marito e moglie La banda era formata da 4 uomini, probabilmente di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

infoitinterno : Padova, rapina in villa in via Armistizio: 4 banditi sequestrano e picchiano una coppia di anziani - gapetv : RT @corriereveneto: Padova, rapina in villa: coppia picchiata e legata dai rapinatori - infoitinterno : Padova, rapina in villa in via Armistizio: 4 banditi sequestrano e picchiano una coppia di anziani - infoitinterno : Padova, rapina in villa: coppia picchiata e legata dai rapinatori - corriereveneto : Padova, rapina in villa: coppia picchiata e legata dai rapinatori -