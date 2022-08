Pusher 48enne in auto con eroina insieme ad un minore | arrestato dai carabinieri

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoViaggiavano incon alcuni grammi didivisa in capsule pronte alla vendita. Si tratta di une di un, che sono stati intercettati a Marcianise daiimpegnati in un servizio di controllo del territorio; l’adulto è statoe condotto in carcere, l’adolescente è stato invece denunciato alla Procura per i minori di Napoli. I due sono stati fermati nei pressi di un noto centro commerciale; in totale idel Nucleo operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno rinvenuto e sequestrato dieci capsule die alcune decine di euro in contanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

