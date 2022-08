Nuoto | Paltrinieri | ' con le onde le gare in acque libere saranno più equilibrate'

(Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. - (Adnkronos) - Tra i protagonisti delleinagli Europei di Roma ci sarà anche Gregorio, impegnato in 36 ore nella 5 km, nella 10 km e nel Team Event: "più combattute edper il mare mosso e le-spiegaa Sky Sport-. Se ci sarà da farle tutte mi farò trovare pronto perché il sogno di conquistare le medaglie c'è sempre, ma è un Europeo anomalo. Ho avuto altri due giorni in più di riposo, quindi arriveremo un po' più freschi".

Eurosport_IT : Questo fenomeno sale sul podio europeo degli 800 e dei 1500 da 10 anni! ????????? #Nuoto | #LENRoma2022 | #Roma2022… - Eurosport_IT : GREGORIO CHE COSA HAI FATTO?????????? Paltrinieri conquista l'oro negli 800m stile libero, mentre Lorenzo Galossi c… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - bruna76x : @Vamor711 @paolobertolucci Davvero i peggiori di tutti... basta che non si vince una volta e si diventa brocchi sol… - Joyofli79316250 : RT @Eurosport_IT: Questo fenomeno sale sul podio europeo degli 800 e dei 1500 da 10 anni! ????????? #Nuoto | #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Pal… -

Perdopo l'oro negli 800 e l'argento nei 1500 è ancora possibile il pokerissimo di podi. ROMA - Cambia ancora il programma delle gare in acque libere degli Europei didi Roma. A causa ...Fino a domenica ancora i tuffi e, meteo permettendo, ilin acque libere a Ostia, dove Gregorioandrà a caccia di altre medaglie nella 5 e nella 10 kilometri di fondo - Che sia il ...Dopo la cancellazione per il maltempo di Ostia, la prova "team event" nelle acque libere è stata reinserita nel programma degli Europei di nuoto a Roma . È quanto deciso dal comitato tecnico della LEN ...Roma, 19 ago. – (Adnkronos) – Tra i protagonisti delle gare in acque libere agli Europei di Roma ci sarà anche Gregorio Paltrinieri, impegnato in 36 ore nella 5 km, nella 10 km e nel Team Event: “Sara ...