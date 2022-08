Non solo Inter per Chalobah, un altro top club di Serie A si inserisce nella trattativa! (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Inter sta cercando da diverso tempo di riempire il quarto slot di difesa senza esborsi significativi. Data la ormai certa permanenza di Skriniar (a meno di offerte folli), i profili ideali per Simone Inzaghi sarebbero due: un giocatore navigato e di esperienza, oppure un identikit giovane dalle grandi potenzialità come Chalobah. Nelle ultime ora la pista di Trevor Chalobah pare abbia preso sempre più forma, ma stando a quanto riportato da Il Messagero, sul difensore inglese sarebbe molto forte anche l’Interesse della Roma. I giallorossi starebbero pensando di rinforzare il reparto difensivo, oltre ai soliti nomi caldi che giocano in zone di campo più avanzate (Belotti su tutti). Chalobah Inter Roma Le caratteristiche del calciatore inglese sono perfettamente compatibili con ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 19 agosto 2022) L’sta cercando da diverso tempo di riempire il quarto slot di difesa senza esborsi significativi. Data la ormai certa permanenza di Skriniar (a meno di offerte folli), i profili ideali per Simone Inzaghi sarebbero due: un giocatore navigato e di esperienza, oppure un identikit giovane dalle grandi potenzialità come. Nelle ultime ora la pista di Trevorpare abbia preso sempre più forma, ma stando a quanto riportato da Il Messagero, sul difensore inglese sarebbe molto forte anche l’esse della Roma. I giallorossi starebbero pensando di rinforzare il reparto difensivo, oltre ai soliti nomi caldi che giocano in zone di campo più avanzate (Belotti su tutti).Roma Le caratteristiche del calciatore inglese sono perfettamente compatibili con ...

