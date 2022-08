MotoGP oggi, GP Austria 2022: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 19 agosto 2022) oggi, venerdì 19 agosto, primo giorno di prove libere del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2022. Sulla pista di Spielberg piloti e team saranno molto impegnati sul trovare la giusta messa a punto del proprio mezzo per arrivare al meglio alle qualifiche di domani e alla gara domenicale. C’è una novità per questo fine-settimana e riguarda il layout, modificato rispetto all’anno scorso. E’ presente, infatti, una nuova chicane per mutare la zona della pista in corrispondenza di curva-2. La modifica è localizzata sul versante nord-ovest del tracciato e verrà utilizzata solo per le moto. Parliamo di due curve a 90° di una chicane veloce non semplice da affrontare da parte dei centauri. Si riparte dunque dopo l’appuntamento di Silverstone (Gran Bretagna) e in MotoGP la ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022), venerdì 19 agosto, primo giorno didel GP d’, tredicesimo appuntamento del Motomondiale. Sulla pista di Spielberg piloti e team saranno molto impegnati sul trovare la giusta messa a punto del proprio mezzo per arrivare al meglio alle qualifiche di domani e alla gara domenicale. C’è una novità per questo fine-settimana e riguarda il layout, modificato rispetto all’anno scorso. E’ presente, infatti, una nuova chicane per mutare la zona della pista in corrispondenza di curva-2. La modifica è localizzata sul versante nord-ovest del tracciato e verrà utilizzata solo per le moto. Parliamo di due curve a 90° di una chicane veloce non semplice da affrontare da parte dei centauri. Si riparte dunque dopo l’appuntamento di Silverstone (Gran Bretagna) e inla ...

