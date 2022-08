MotoGP | nelle prove libere del GP d’Austria l’Armata Rossa Ducati circonda Fabio Quartararo

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) È un dato di fatto come Spielberg sia una pista storicamente amica di, che in Austria ha saputo togliersi grandi soddisfazioni anche in momenti non semplicissimi. Da quando è tornato in calendario, ovvero nel 2016, l’autodromo edificato tra le colline stiriane ha ospitato 8 gare di. La Casa di Borgo Panigale ne ha vinte 6 e, quando non ha primeggiato, c’è sempre stato un forte elemento di disturbo (una prova spezzata in due manche da una bandierao la pioggia). Quanto vistoodierne conferma la grandissima sintonia tra le Desmosedici e il Red Bull Ring. Se guardiamo alla prestazione pura,non ha avuto rivali, mettendo in mostra una supremazia che non si vedeva dai tempi in cui Honda scherzava le avversarie negli anni ’90. La ...