Monza | 13 esuberi da piazzare in due settimane

(Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo mesi da protagonista col mercato in entrata - e ancora non è finita, aspettando Rovella - ilè al lavoro per sfoltire...

AMBorello : In questo momento la #Juventus ha 9 centrocampisti di compresi #Rabiot e #Arthur. Di questi #Rovella è destinato al… - pccpla : RT @cmdotcom: #Icardi escluso da Galtier: si allena con gli esuberi del #PSG #calciomercato #Monza - sportli26181512 : Icardi escluso da Galtier: si allena con gli esuberi del Psg, il Monza osserva - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Icardi escluso da Galtier: si allena con gli esuberi del #PSG #calciomercato #Monza - cmdotcom : #Icardi escluso da Galtier: si allena con gli esuberi del #PSG #calciomercato #Monza -

... ricordiamo che Felix piace a Cremonese, Salernitana e. I grigiorossi, però, non hanno ancora ... Pinto è impegnato in questi giorni a trovare sistemazione a diversi, non solo agli ...Ci sono tanti e troppi, alcuni molto costosi. Izzo, Zaza e Verdi per non fare nomi. ...sia per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo sia nella prima di campionato contro il. Al ...L'attaccante vuole giocare, Wanda Nara ora tratta con i turchi ma si inserisce anche il Fenerbahce. Il Psg è disposto a trattare un prestito, ma con obbligo di riscatto sui 20-25 milioni ...Dopo il " caso Lukic " e lo show di Juric in conferenza stampa, il Torino debutta in campionato a Monza vincendo e convincendo questa sera, sabato 13 agosto 2022. Reti di Miranchuk, Sanabria e Mota. I ...