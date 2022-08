Michelle Hunziker in attesa del quarto bebè? Come stanno davvero le cose (Di venerdì 19 agosto 2022) Non soltanto Ilary Blasi e Francesco Totti alle prese della loro separazione. Tra i nomi più cliccati dagli appassionati di gossip anche quello della conduttrice Michelle Hunziker, 45 anni. È stato sufficiente che l’ex moglie di Ramazzotti e di Tomaso Trussardi, ora legata sentimentalmente all’affascinante chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini, comprasse in una farmacia della Costa Smeralda un test di gravidanza per darla in attesa del quarto figlio. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, il lieto annuncio poco fa: la famiglia si allarga Poco importa se in quella farmacia Michelle sia entrata insieme con la primogenita Aurora (che magari aveva bisogno lei di fare il famoso test), tanto è bastato per scatenare gli utenti sui social. ... Leggi su tvzap (Di venerdì 19 agosto 2022) Non soltanto Ilary Blasi e Francesco Totti alle prese della loro separazione. Tra i nomi più cliccati dagli appassionati di gossip anche quello della conduttrice, 45 anni. È stato sufficiente che l’ex moglie di Ramazzotti e di Tomaso Trussardi, ora legata sentimentalmente all’affascinante chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini, comprasse in una farmacia della Costa Smeralda un test di gravidanza per darla indelfiglio. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, il lieto annuncio poco fa: la famiglia si allarga Poco importa se in quella farmaciasia entrata insieme con la primogenita Aurora (che magari aveva bisogno lei di fare il famoso test), tanto è bastato per scatenare gli utenti sui social. ...

Profilo3Marco : RT @LaStampa: Michelle Hunziker in attesa del quarto bebè? Unica certezza: “Speriamo sia maschio” - LaStampa : Michelle Hunziker in attesa del quarto bebè? Unica certezza: “Speriamo sia maschio” - emanuelaminucci : Michelle @Hunziker in attesa del quarto bebè? Unica certezza: “Speriamo sia maschio” - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker, botte da orbi: `Ora bisogna diventare duri` - instaNews #michellehunziker #19agosto - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker colpita e affondata: lo `schiaffo` di Alberto Angela è pesante #michelle #hunziker #colpita… -